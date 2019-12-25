От актрисы нет вестей больше недели

После последнего концерта в России София Ротару пропала. Она больше не появилась ни на одном музыкальном фестивале, а новых постов в ее Инстаграм уже не было несколько месяцев.

Артистка выступила 14 декабря на фестивале ретромузыки и исполнила там пять хитов. Интервью певица не дает – боится травли. Увидим ли мы знаменитую "хуторянку" на сцене в будущем году, пока неизвестно, тем более что она говорила: выступает она сейчас с большим трудом.

Концертный директор звезды Сергей Лавров рассказал "Газете.Ru", что она была в России со 2 по 14 декабря и "отыграла на всевозможных "Огоньках" и "Песнях года", а также дала концерт в Монако. София Ротару снялась и для новогоднего "Огонька", сообщил "Собеседник". А вот Алла Пугачева от участия в шоу отказалась.

Директор украинской артистки добавил, что сейчас та отказывается от гастрольных туров и многих концертов в силу возраста, и это касается не только выступлений в России.

Ранее в юмористическом шоу раскрыли причину возвращения Ротару – певицу послали, чтобы ослабить российскую власть.