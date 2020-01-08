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Ротару онемела из-за жуткой трагедии

Ротару онемела из-за жуткой трагедии
София Ротару. Фото: www.globallookpress.com
Страшная смерть десятков людей потрясла певицу

София Ротару присоединилась к соболезнованиям семьям погибших в авиакатастрофе украинского "Боинга" в Тегеране.

В сторис Инстаграм звезда разместила траурную ленту с датой крушения пассажирского самолета и номером рейса. Комментировать случившееся она не стала. Видимо, у потрясенной Ротару просто не нашлось слов.

"Боинг"-737"Международных авиалиний Украины" разбился 8 января спустя несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. По предварительным данным, лайнер упал из-за возгорания двигателя.

Фото: instagram.com

Кристина ЧЕРНИКОВА

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