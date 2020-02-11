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Срочно эвакуировали: Пугачева оказалась в горящем здании

Срочно эвакуировали: Пугачева оказалась в горящем здании
Алла Пугачева. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Примадонна и другие звездные гости едва не пострадали из-за короткого замыкания

Аллу Пугачеву пригласили на премьеру фильма "Лед-2". В кинотеатре артистка появилась с 50-летним другом, однако насладиться просмотром фильма не удалось: ее, как и всех остальных, срочно эвакуировали из кинозала из-за пожара.

Примадонна поделилась подробностями произошедшего в Инстаграм. И указала, когда вспыхнул огонь.

"Как только героиня фильма запела песню из моего репертуара, произошло возгорание электропроводки в кинотеатре. Всех срочно эвакуировали из зала. Придется еще раз пойти досмотреть фильм и дослушать песню. Нашу песню не задушишь, не убьешь", - написала она.

В кинотеатре находились почти полторы тысячи человек, среди которых было много звездных гостей, в частности, Федор Бондарчук, Александр Петров, Тина Канделаки, Юлия Пересильд. Всех их спасли из здания, пишет сайт "Комсомольская правда". 

Помощь пожарных не понадобилась. Еще до их приезда работники кинотеатра смогли справиться с небольшим огнем.

До этого музыкальный эксперт раскрыл неожиданные факты о материалом положении Аллы Пугачевой. 

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Фото: instagram.com/maxgalkinru Фото: instagram.com/maxgalkinru
Фото: instagram.com/maxgalkinru Фото: instagram.com/maxgalkinru Фото: instagram.com/maxgalkinru
Дарья ПЕТРОВА

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