Супруг заснял, что происходило с Примадонной

Максим Галкин вернулся домой после гастролей и съемок. К дому юморист подходил с включенной камерой, поэтому и записал, как его встречала семья. Алла Пугачева с детьми начала маршировать у большого окна, а после резко затрясла руками при виде мужа.

Встреча семьи произошла на следующий день после пожара в кинотеатре, куда Примадонна отправилась с другом и другими знаменитостями. Всех звезд в целости и сохранности вывели из зала на улицу с премьеры.

Алла Борисовна, похоже, быстро оправилась от произошедшего. На видео она выглядит радостной и энергичной. Подписчики Максима Галкина в Инстаграм в восторге от видео.

"Семья с большой буквы", "Это и есть счастье!", "Надежный тыл", "Самая любимая бригада", "Лучшие, ничего милее не видела", "Строевую еще подтянуть надо, конечно, а так все в ажуре", "Максим, это уже традиция", - отметили они.

Недавно советский певец рассказал об отношениях с Пугачевой, после чего начался скандал в СМИ. Один из музыкальных критиков пытался защитить артистку от нападок и выдал неожиданные факты о ней.