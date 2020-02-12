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Пугачева затряслась при виде мужа

Пугачева затряслась при виде мужа
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Супруг заснял, что происходило с Примадонной

Максим Галкин вернулся домой после гастролей и съемок. К дому юморист подходил с включенной камерой, поэтому и записал, как его встречала семья. Алла Пугачева с детьми начала маршировать у большого окна, а после резко затрясла руками при виде мужа.

Встреча семьи произошла на следующий день после пожара в кинотеатре, куда Примадонна отправилась с другом и другими знаменитостями. Всех звезд в целости и сохранности вывели из зала на улицу с премьеры.

Алла Борисовна, похоже, быстро оправилась от произошедшего. На видео она выглядит радостной и энергичной. Подписчики Максима Галкина в Инстаграм в восторге от видео. 

"Семья с большой буквы", "Это и есть счастье!", "Надежный тыл", "Самая любимая бригада", "Лучшие, ничего милее не видела", "Строевую еще подтянуть надо, конечно, а так все в ажуре", "Максим, это уже традиция", - отметили они.

Недавно советский певец рассказал об отношениях с Пугачевой, после чего начался скандал в СМИ. Один из музыкальных критиков пытался защитить артистку от нападок и выдал неожиданные факты о ней. 

Фоторепортаж
СМИ: Пугачева провела последнюю ночь с Галкиным
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Дарья ПЕТРОВА

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