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Пугачева сделала неожиданное признание о своем здоровье

Пугачева сделала неожиданное признание о своем здоровье
Алла Пугачева. Фото: пресс-служба фестиваля "Жара"
Примадонна откровенно рассказала об операциях

Звезда советской и российской эстрады Алла Пугачева раскрыла секреты своей молодости. "Хорошая порода", по словам артистки, немало поспособствовала тому, что в зрелом возрасте она выглядит достойно. При этом знаменитость призналась, что не умеет следить за своим здоровьем. 

Как уточнила певица, ей противопоказан общий наркоз, так что ей делали небольшие подтяжки. Отвечая на вопрос журналистов "НТВ" о пластических вмешательствах, Примадонна заявила: "Что я, сумасшедшая какая-то? Конечно же, я делала".

Также артистка рассказала об отрицательном отношении к нитевому лифтингу. Знакомые хирурги за подобные вещи не берутся, подчеркнула она. И добавила, что ее друзья-специалисты могут даже удалить под местным наркозом кисту. А саму звезду часто ругают за недостаточное внимание к ее организму.

Сердце Аллы Пугачевой находится под присмотром отличных специалистов. По признанию знаменитости, они периодически заставляют ее проходить осмотры.

Фоторепортаж
Как изменилась Пугачева
Алла Пугачева, 2017. Фото: пресс-служба фестиваля Алла Пугачева, 2012. Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Карпов Алла Пугачева, 2007. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Рыдалев
Алла Пугачева, 2007. Фото GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova Алла Пугачева, 2007. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков Алла Пугачева, 2000. Фото Николая Малышева (ИТАР-ТАСС) Алла Пугачева, 1993. Фото Олега Булдакова /ИТАР-ТАСС/ +3
Анастасия ЮШКЕВИЧ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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А кому вообще интересна Алка-пугалка на голове мочалка! Сидела бы бабка в Грязи и присматривала зап детками Галкина!
Гость
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