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Пугачева рискнула жизнью ради новой пластики

Пугачева рискнула жизнью ради новой пластики
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лицо Примадонны правил "звездный" хирург - результат поразил фанатов

Алла Пугачева сделала пластическую операцию, невзирая на опасность для здоровья. После преображения 70-летняя звезда впервые показалась на широкой публике, явившись на премьеру фильма "Лед-2" в московском киноцентре "Октябрь". Наблюдательные граждане сразу распознали следы процедур на лице певицы, и информация об этом разнеслась по соцсетям.

Телеграм-канал Super опубликовал серию фотографий. По данным проекта, Примадонна российской эстрады доверилась пластическому вмешательству незадолго до Нового года. Речь идет о пластике подбородка, век и подтяжке лица, сообщают журналисты онлайн-издания.

Разговоры о том, что знаменитая артистка снова что-то сделала с кожей, появились после 10 февраля. Телеканал "НТВ" показал интервью с Пугачевой. Алла Борисовна признавалась, что прибегает к пластике, и ее крайне интересуют все новинки в сфере пластической хирургии.

Певице  запрещен наркоз: врачи предупреждали ее, что после операций на сердце пластика противопоказана. Об этом она рассказывала сама. Певица также не раз жаловалась на повышенный сахар и одышку. Но, когда невмоготу, звезда все же обращается к пластическим хирургам, среди которых у нее, как говорит артистка, много друзей.

Ранее вид Аллы Пугачевой напугал публику.

Фоторепортаж
Как изменилась Пугачева
Алла Пугачева, 2017. Фото: пресс-служба фестиваля Алла Пугачева, 2012. Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Карпов Алла Пугачева, 2007. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Рыдалев
Алла Пугачева, 2007. Фото GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova Алла Пугачева, 2007. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков Алла Пугачева, 2000. Фото Николая Малышева (ИТАР-ТАСС) Алла Пугачева, 1993. Фото Олега Булдакова /ИТАР-ТАСС/ +3
Анастасия ЮШКЕВИЧ

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к пластиковым хирургам это пять. Анастасия Юшкевич, учи русский
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