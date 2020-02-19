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Пугачева после пластики вышла в люди с кровавыми глазами

Пугачева после пластики вышла в люди с кровавыми глазами
Алла Пугачева. Фото: Утро.ру
Взгляд Примадонны изменился

Алла Пугачева опубликовала фотографию в "Инстаграм". В кадре звезда эстрады, которая, по слухам, недавно обращалась к пластическому хирургу, позирует в театре. На снимке белки глаз певицы выделяются ярко-красным цветом. Заметно, что при улыбке не появляется ни единой морщинки.

Фотография появилась в "Инстаграм" Аллы Пугачевой. На ней запечатлена встреча артистки в фирменном черном наряде с постановщиком Тимом Райсом и чемпионом мира по шахматам Анатолием Карповым в МДМ на пресс-показе спектакля "ШАХМАТЫ". 

Поклонники Аллы Борисовны прокомментировали кадр комплиментами: "Моя любимая, обожаемая, неповторимая певица", "Какая красивая", "Замечательное фото, настроение", "Шикарная женщина", "Алла, приятно вас видеть в красивых образах", "Очень хороший человек Алла Борисовна", "Аллочка супер". 

Ради пластики и новой внешности Алла Пугачева рискнула здоровьем. Народная артистка СССР якобы сделала пластику подбородка, век и подтяжку лица.


Алина ПОПЛАВСКАЯ

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