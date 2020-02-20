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Киркоров воссоединился с Пугачевой

Киркоров воссоединился с Пугачевой
Филипп Киркоров и Алла Пугачева. Фото Виктора Клюшкина (ИТАР-ТАСС)
Бывший муж Примадонны показал, как они выглядели в 90-е

Филипп Киркоров смог воссоединиться с Аллой Пугачевой на фотографии. Снимок, сделанный в 1990 году, он опубликовал в "Инстаграм". На фото Киркоров и Пугачева позируют в объемных куртках с длинными кудрявыми волосами. К тому моменту будущие супруги уже были знакомы, а через несколько лет официально стали мужем и женой.

В 2005 году Примадонна развелась с Филиппом. Однако артистам удалось сохранить хорошие отношения. Они пересекаются на семейных праздниках. А Киркоров даже встречается на отдыхе с дочерью Пугачевой.

Личная жизнь Филиппа Киркорова после развода остается тайной, а вот за отношениями Аллы Пугачевой пользователи могут наблюдать благодаря "Инстаграм".

Свое мнение о семье юмориста и артистки высказал музыкальный эксперт Сергей Соседов. По его словам, встречаются супруги редко.

"Макс ее веселит, наверное, своими скетчами. Он юморной, с ним весело. Хотя видятся они, думаю, очень редко. Макс работает практически без перерыва. Думаю, их отношения строятся как раз на юморе. Да и дети скучать не дадут, даже если у них будет десять нянь", – рассказал Соседов "Собеседнику".

Ранее в интернете появился новый клип Филиппа Киркорова, где он танцует с полуголыми монашками. 

Дарья ПЕТРОВА

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