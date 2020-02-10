Бывший муж Примадонны побывал на "Оскаре"

Филипп Киркоров в компании стройной блондинки стал одним из гостей церемонии вручения главной кинопремии года. Подробностями мероприятия артист делился в Инстаграм. Несколько раз певцу удалось выследить в толпе Леонардо Ди Каприо. Сначала он снимал голливудскую звезду сбоку, а затем подловил на вечеринке.

Наблюдал российский поп-король за актером из фильма "Однажды в Голливуде" исподтишка. Подойти к нему, видимо, не решился. "Мы в центре тусовки. Сзади нас Леонардо Ли Каприо", - рассказал артист на камеру, выслеживая знаменитость.

Также бывший муж Аллы Пугачевой показал, что происходит на "Оскаре" на самом деле: длинные очереди в зрительный зал, множество камер и место для вечеринки, которая проходила после официальной части премии.

Ранее "Утро" написало о главных итогах премии "Оскар-2020" и опубликовало фото с худшими нарядами с красной дорожки.