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"Оскар" шокировал неожиданным исходом

"Оскар" шокировал неожиданным исходом
Фото: Li Rui/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Впервые в истории кинопремии победил фильм на иностранном языке

В США 10 февраля прошла 92-я церемония "Оскар". Главную статуэтку впервые взяла картина не на английском языке. В номинации "Лучший фильм" победила работа южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты".

Кроме того, фильм удостоили наград за лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий и как лучший зарубежный фильм. Кинопремия преподнесла зрителям еще один сюрприз – свой первый актерский "Оскар" получил Брэд Питт за лучшую мужскую роль второго плана в картине "Однажды в… Голливуде".

Лучшей актрисой стала давно не снимавшаяся в кино Рене Зеллвегер – награду ей вручили за главную роль в фильме "Джуди". А в номинации "Лучший актер" победил Хоакин Феникс за "Джокера", пишет РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что фильм российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" поборется за награду в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Однако впоследствии картина не вошла в число номинантов.

Карина СИРАЗОВА

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