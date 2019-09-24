За самую престижную кинопремию поборется картина "Дылда"

Лента российского режиссера Кантемира Балагова может получить престижную награду, рассказал председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов

"Был выбран фильм "Дылда",

– отрезал Меньшов, уточнив, что данная информация исчерпывающая, передает ТАСС.



Картина выдвинута на премию в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". "Дылда" повествует о жизни в послевоенном Ленинграде. Это вторая работа Балагова.