Нибиру
- Камчатка под ударом: небесные драконы с Нибиру атакуют Россию
- В любую минуту взорвется: на кадрах с Юпитера нашли тень от Нибиру
- Это конец: Нибиру заслонила Cолнце
357 новости
Лента российского режиссера Кантемира Балагова может получить престижную награду, рассказал председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов
"Был выбран фильм "Дылда",
– отрезал Меньшов, уточнив, что данная информация исчерпывающая, передает ТАСС.
Картина выдвинута на премию в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". "Дылда" повествует о жизни в послевоенном Ленинграде. Это вторая работа Балагова.
Времени остается все меньше, но Вашингтон судорожно пытается помешать строительству газопровода
Спортсменов накажут за чужие нарушения