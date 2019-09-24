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Назван выдвинутый на "Оскар" российский фильм

За самую престижную кинопремию поборется картина "Дылда"

Лента российского режиссера Кантемира Балагова может получить престижную награду, рассказал председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов

"Был выбран фильм "Дылда",

– отрезал Меньшов, уточнив, что данная информация исчерпывающая, передает ТАСС.

Картина выдвинута на премию в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". "Дылда" повествует о жизни в послевоенном Ленинграде. Это вторая работа Балагова. 

Ксения АНДРЕЕВА
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