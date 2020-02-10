"Глаза кровоточат": худшие наряды главной кинопремии года
Церемония вручения золотых статуэток – это не только чествование лучших фильмов года, но и своеобразный показ мод. На красной дорожке такого ответственного мероприятия год от года случаются конфузы, и первых красавиц Голливуда начинают критиковать за плохие наряды пользователи социальные сетей и эксперты.
Среди гостей "Оскара-2020" оказалась знакомая семьи Кардашьян. Модель Блэк Чайна появилась на ковровой дорожке в нескромном наряде, открывающем грудь и ноги. В комментариях пользователи не понимают, почему американку вообще позвали на кинопремию, а ее наряд сравнили с халатом.
"Глаза кровоточат", "Халат какой-то", "Кто сказал, что это платье? Я бы сказала: банный халат", "Мне так ее жалко, у нас тут так холодно сегодня, а она, бедная, раздетая", "Ужас", "Что она там делает", – раскритиковали в социальных сетях.
Актрису, сыгравшую в фильме "Марсианин" и "Девичник в Вегасе" в красном наряде с оборками журналисты сравнили с гусеницей. Однако пользователи социальных сетей встали на защиту Кристен Уиг.
Также на премии появилась певица Жанель Моне в серебристом платье с капюшоном. Пользователи назвали наряд странным и сравнили блестки с чешуей, которую хочется почистить.
В целом, комментаторы не скупились на негативные комментарии. По их мнению, знаменитостям стоит уволить стилистов, чтобы не позорить себя.
"Не знаю, чешую напоминает. Хочется ее почистить", "Ее стилист ее ненавидит? Ну как так-то?", "Ее в темноте одевали?", "Уволить таких стилистов", "Выглядит все это странно", "Неужели сами не видят, что все ужасно", – поделились мнением подписчики.
До этого "Утро" публиковало главные итоги премии "Оскар".
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