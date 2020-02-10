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"Глаза кровоточат": худшие наряды главной кинопремии года

Блэк Чайна. Фото: EPA Кристен Уиг. Фото: AdMedia/www.globallookpress.com Майя Рудольф. Фото: Nick Agro/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Жанель Монэ. Фото: Jordan Strauss/Invision/AP Галь Гадот. Фото: Li Ying/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com Галь Гадот. Фото: Li Ying/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Во что одели знаменитостей на "Оскаре-2020"

Церемония вручения золотых статуэток – это не только чествование лучших фильмов года, но и своеобразный показ мод. На красной дорожке такого ответственного мероприятия год от года случаются конфузы, и первых красавиц Голливуда начинают критиковать за плохие наряды пользователи социальные сетей и эксперты.

Среди гостей "Оскара-2020" оказалась знакомая семьи Кардашьян. Модель Блэк Чайна появилась на ковровой дорожке в нескромном наряде, открывающем грудь и ноги. В комментариях пользователи не понимают, почему американку вообще позвали на кинопремию, а ее наряд сравнили с халатом.

Блэк Чайна. Фото: EPA

"Глаза кровоточат", "Халат какой-то", "Кто сказал, что это платье? Я бы сказала: банный халат", "Мне так ее жалко, у нас тут так холодно сегодня, а она, бедная, раздетая", "Ужас", "Что она там делает", – раскритиковали в социальных сетях.

Актрису, сыгравшую в фильме "Марсианин" и "Девичник в Вегасе" в красном наряде с оборками журналисты сравнили с гусеницей. Однако пользователи социальных сетей встали на защиту Кристен Уиг.

Также на премии появилась певица Жанель Моне в серебристом платье с капюшоном. Пользователи назвали наряд странным и сравнили блестки с чешуей, которую хочется почистить.

Жанель Монэ. Фото: Jordan Strauss/Invision/AP

В целом, комментаторы не скупились на негативные комментарии. По их мнению, знаменитостям стоит уволить стилистов, чтобы не позорить себя.

"Не знаю, чешую напоминает. Хочется ее почистить", "Ее стилист ее ненавидит? Ну как так-то?", "Ее в темноте одевали?", "Уволить таких стилистов", "Выглядит все это странно", "Неужели сами не видят, что все ужасно", – поделились мнением подписчики. 

До этого "Утро" публиковало главные итоги премии "Оскар".

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Яка ж вона страшнюча, эта Блек чайна, аж жуть!
Гость
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Просто пипец
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