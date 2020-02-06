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Умер самый успешный актер в истории кино

Умер самый успешный актер в истории кино
Кирк Дуглас. Фото: KPA/www.globallookpress.com
Звезде Голливуда было 103 года

Один из самых известных актеров в истории кино Кирк Дуглас скончался в США. Об этом сообщил его сын Майкл Дуглас.

"Для всего мира мой отец был легендой, актером из золотого века кинематографа, гуманистом, чья приверженность идеям справедливости должна быть примером для всех нас", – рассказал журналу People Майкл Дуглас. Причину смерти сын звезды не назвал. Он также добавил, что артист был любящим мужем и отцом.

Кирк Дуглас сыграл более чем в 90 фильмах. Среди них "Спартак", "Ярость", "Жажда жизни" и "Чемпион". Однако премии "Оскар" звезда золотого века Голливуда удостоился всего лишь раз – награду ему вручили в 1996 г. за 50-летний вклад в кинематограф. Несмотря на это, актер считается одним из самых успешных за всю историю кинематографа. Кроме того, он занимался благотворительностью и продюсерской деятельностью, написал десять романов и мемуаров.

Карина СИРАЗОВА

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