Скончался знаменитый режиссер

Франко Дзеффирелли было 96 лет

Подаривший миру фильмы "Укрощение строптивой", "Ромео и Джульетта", "Джейн Эйр" режиссер ушел из жизни в своем доме в Риме. Печальную новость сообщили представители фонда имени Дзеффирелли.

"Несколько минут назад спокойно остановилось сердце Франко Дзеффирелли ... Кончина последовала после продолжительной болезни", – говорится на официальном сайте.

Как стало известно, маэстро похоронят во Флоренции, где он родился. Он "упокоится на кладбище Porte Sante".

Режиссера два раза номинировали на "Оскара", также он является обладателем премии BAFTA. Лауреатом национальной премии "Давид ди Донателло" Дзеффирелли становился пять раз.