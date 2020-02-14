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Киркорова окружили полуголые монашки

Киркорова окружили полуголые монашки
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Бывший муж Аллы Пугачевой станцевал в компании Екатерины Варнавы

В честь Дня всех влюбленных Филипп Киркоров решил опубликовать свой новый клип "Романы". Сюжет ролика многих пользователей удивил. В видео певец играет священника, которого пытается соблазнить женщина. Защищают служителя церкви монашки без штанов, которые танцуют вокруг него в церкви.

"Дерзкие монашки не готовы отдать поп-короля в руки соблазнам. Верно, они будут бороться!" – написали создатели ролика на "Ютуб".

Все происходящее на видео шокировало интернет-пользователей. Они не могут понять, как певец и актриса, играющая роль соблазнительницы, согласились на участие в таком клипе.

Поклонники бывшего мужа Аллы Пугачевой, наоборот, считают видео интересным и ценят его труд, поп-король истратил на съемки более 35 млн рублей. Эти деньги пошли на роскошные костюмы, подсчитали редакторы StarHit.

"Вам не кажется, что это перебор? Церковная тематика здесь не уместна", "Куда мир катится, ничего в людях святого не осталось", "Границы надо видеть, голые монашки – это слишком", "Что случилось с Варнавой", "Филипп снова дает огня и жизни!", "Полуголые монашки – это жесть", "Дядь Филя, как всегда, красавец", – высказали мнения подписчики.

Ранее поползли слухи, что матерью детей Филиппп Киркорова могла стать София Ротару.

Фоторепортаж
Киркоров встряхнул поп-тусовку
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Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Матерью детей Киркорова ВАНГА!!!!!!!!!!
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