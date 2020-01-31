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Тайная связь с Киркоровым: после возвращения Ротару в Россию поползли слухи

Тайная связь с Киркоровым: после возвращения Ротару в Россию поползли слухи
Филипп Киркоров и София Ротару. Фото ИТАР-ТАСС/ Алексей Павлишак
СМИ раскрыли страшную тайну двух звезд

София Ротару могла стать матерью детей Филиппп Киркорова: Аллы-Виктории и Мартина-Кристина.

Такую оригинальную гипотезу выдвинул портал "Версия", не уточняя, откуда вообще появилась эта информация. Сенсацию немедленно подхватили украинские СМИ. Звезды давно знакомы, и Филипп Бедросович всегда с большим уважением относился к Софии Михайловне, напоминает Hyser.com.ua. Возможно, Филипп пал жертвой чар горячей "хуторянки". А она в ответ любезно предоставила ему возможность стать отцом.

Ранее сообщалось, что именно Киркоров помог Ротару вернуться на российскую сцену. А теперь у Софии Михайловны появилась хорошая возможностью видеться с детьми. Впрочем, никаких доказательство своей экстравагантной теории журналисты не приводят.

Ранее поп-король разместил в Сети ролик с закрытой вечеринки, на которой выступала украинская звезда. Многие решили, что София Михайловна зря вернулась к пению и посоветовали ей уже уйти на пенсию. Впрочем, "хуторянка" не слушает недоброжелателей и всегда прекрасно выглядит. Это доказывает и ее новогоднее фото под нарядно украшенной елочкой.

Валентина МАЙОРОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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а разве от вампиши можно взять материал? Софка же мраморная, она же не человек, а апотамкин на самом деле...
Гость
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Страх какой-то
Гость
Ответить
Слухи есть переносчиками коронавируса "Баба Яга"...
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