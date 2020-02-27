Внесли в черный список": Пугачева отомстила разлучнице после измены
Певица Лика Стар уверена, что именно Алла Пугачева виновата в разрушении ее карьеры. Якобы звезда разозлилась на исполнительницу, узнав, что у той роман с Владимиром Пресняковым, который тогда еще был женат на ее дочери.
Видимо, Примадонна решила отомстить разлучнице, узнав об измене: концерты Лики Стар были отменены, а на телевидение ее больше не приглашали. Владимир Пресняков защищать любовницу не стал, тем более, что их роман быстро сошел на нет.
"Меня внесли в черный список, я перестала появляться в передачах. Но я шла вперед, это был хороший опыт", – рассказала артистка.
Как признается Лика Стар, все произошедшее ее только закалило. Она сумела простить Аллу Пугачеву, хотя виновной в разладе семьи ее дочери себя не считает. По ее словам, у Преснякова было еще много романов, но об отношениях с ним она распространятся не хочет.
Неизвестно, как сложилась бы карьера Лики Стар, если бы Примадонна не узнала об измене зятя. Ведь изначально у певиц были неплохие отношения, а начинающей артистке даже предлагали сотрудничать со звездой, поделилась она воспоминаниями на шоу "Судьба человека".
В последнее время знаменитости то и дело винят Алла Пугачеву в своих неудачах. Например, Михаил Муромов, исполняющий песню "Яблоки на снегу", считает, что именно Примадонна дала указание, чтобы его не показывали по телевизору. Так она якобы боролась с конкурентами.
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