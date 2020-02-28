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Пугачева в мини-шортах показалась после слухов про неродных детей

Пугачева в мини-шортах показалась после слухов про неродных детей
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Примадонна провела день в кругу семьи

Алла Пугачева наслаждается общением с Лизой и Гарри. Звезда провела дома весь день со своими малышами. Фото в уютной семейной обстановке появились у супруга Примадонны Максима Галкина в Инстаграм, а также на ее странице.

"Счастье в надежных руках", – написала Пугачева.

На кадрах певица, крепко прижимающая к себе детей, выглядит абсолютно счастливой. На одном из них Алла Борисовна позирует в белых мини-шортах, открывающих ее стройные ноги. Семейный фоторепортаж поклонники увидели после неприятных слухов вокруг звездной пары – ранее пользователи усомнились в родстве Пугачевой с детьми, заявив, что не видят никакого сходства.

В этот раз подписчики были на редкость единодушны – они умилились при виде Аллы Борисовны с Лизой и Гарри и пожелали им счастья, назвав звезду заботливой мамой (орфография и пунктуация сохранены).

"Вы счастливая!!! И мы, поклонники рады за Вас!!! Заслужили Вы счастье!!!!!" "Волшебная мама !!" "Какая прелесть 😍мамина забота" "Лиза красавица! 👍👍 Алла желаю вам долгих лет жизни!" – пишут они.

Впрочем, ехидные комментаторы тоже нашлись, однако они пребывают в меньшинстве.

"Извините, но у Вас глаза очень похожи на глаза воблы.." – высказался один из завистников.

Ранее Пугачеву подловили на улице без парика.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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