Фанаты не увидели сходства между Примадонной и ее дочерью

Поклонники звезды советской эстрады Аллы Пугачевой всерьез обеспокоены тем, что малышка Лиза может быть не ее родной дочкой. Такие комментарии фанаты оставили под одной из подписей в "Инстаграме" издания "Дни.ру".

Пользователям был задан вопрос, видят ли они сходство между ребенком и Аллой Борисовной. Большинство ответило, что нет.

"Совершенно ничего общего, без обид", "Реально не похожи", "По-моему нет , она совсем другая", "Не похожи. Разве в этом суть? Алла мама, Лиза дочь. Что еще нужно", – отреагировали пользователи "Инстаграма".

Когда Алла Борисовна стала мамой Лизы Галкиной, ей было 64 года. Примадонна со своим супругом долго искали выход из положения, потому что давно хотели детей. В итоге Лизу и Гарри выносила суррогатная мать, но яйцеклетки принадлежали Пугачевой. По слухам, она заморозила их много лет назад.

Фанаты певицы отметили, что нельзя сравнивать ребенка с мамой, ведь исполнительница перенесла множество пластических операций.