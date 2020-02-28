Филипп смотрел на Аллу влюбленными глазами

Композитор Игорь Крутой поделился уникальными кадрами с Примадонной. В ролике, снятом 25 лет назад, Пугачева, еще не скинувшая лишние килограммы, вальсирует с Крутым под композицию "Любовь, похожая на сон", а наблюдает за парочкой юный Филипп Киркоров.

"Первой ее великолепно исполнила Примадонна, благодаря которой песню полюбили все!" – растроганно написал Игорь Яковлевич на своей страничке в "Инстаграм".

Кроме неувядающей Аллы Борисовны и "влюбленного Фили" на видео попало целое созвездие артистов: Дмитрий Маликов с супругой, сатирик Михаил Жванецкий, поэт Илья Резник и, конечно, Игорь Крутой.

Поклонники пришли в восторг от архивных кадров и заметили, что с годами и Крутой, и Пугачева похудели и похорошели: "Вы сейчас намного моложе выглядите – вот парадокс", "И пугачева тоже сейчас лучше выглядит", "с годами вы только краше и моложе!", "Никто не изменился, все такие же красивые!!!", "сейчас и Вы и Алла Борисовна выглядите шикарней" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

По слухам, не так давно Алла Пугачева прибегла к услугам пластических хирургов. Поклонники подозревают, что звезда сделала подтяжку лица, а также подправила веки и подбородок.

