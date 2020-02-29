Максим Галкин показал страшное видео

Супруг Примадонны, который периодически развлекает подписчиком домашними кадрами, выложил "ужастики" на своей странице в Инстаграм. На видео дети Галкина и Пугачевой в масках и нарядах для Хэллоуина пугают Аллу Борисовну. Лиза выбрала костюм колдуньи, а Гарри переоделся в привидение. Самой Примадонны не видно, однако слышен ее голос за кадром.

"Дети весь дом напугали! Ужастики на ночь!" – написал Максим под роликом.

Пользователи от души посмеялись и поблагодарили шоумена за хорошее настроение, отметив, что наконец-то и замок Галкина и Пугачевой обзавелся привидениями, как и полагается. При этом некоторые признались, что и вправду поначалу испугались этих двоих в масках, которые появились ночью в доме Примадонны и ее мужа (орфография и пунктуация сохранены).

"блин, Лиза реально напугала" "Привидения замка Галкинвиль. Дикое, но симпатииШноее" "Молодцы. Как весело живется. Завидую белой завистью" "Ну, наконец то привидения. А то замок не замок без них" – написали комментаторы.

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