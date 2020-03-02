Примадонна вместе с мужем появилась на концерте

На последнее выступление Лаймы Вайкуле пришли посмотреть ее друзья – Алла Пугачева и Максим Галкин. В какой-то момент звездная пара решила выйти на сцену, чтобы подарить артистке цветы. Примадонну к зрителям вели по руку, при этом она качалась в такт музыке.

Пользователям социальных сетей появление Алла Пугачевой на сцене показалось неожиданным.

"Блестящая АЛЛА вчера на бенефисе Лаймы в Кремле. Это был прекрасный первый весенний вечер. И такой сюрприз!" – высказались они в "Инстаграм".

Перед выходом на сцену Пугачева и Галкин наблюдали за выступлением из ложи, где юморист заснял супругу с пышной прической крупным планом. На видео можно рассмотреть лицо Аллы Борисовны, которая недавно, по слухам, перенесла пластическую операцию.

Считается, что хирурги потрудились над подбородком и веками Примадонны, а также сделали подтяжку. На видео действительно кажется, что Пугачева выглядит моложе.

Сама Пугачева не отрицает, что делала операции, но признается, что за своим здоровьем следить не умеет.

Ранее "Утро" писало о пластике Пугачевой, Ротару и Бабкиной.