Примадонне грозят проблемы из-за десертов

Предпринимательница, занимающаяся производством кондитерских изделий, пирожных и тортов подала иск к Алле Пугачевой. Так как он подан в суд по интеллектуальным правам, журналисты, которые выяснили эту информацию, предполагают, что бизнес-леди и певица будут разбираться из-за товарного знака.

Производство по делу пока не началась, о чем именно пойдет речь, точно не известно, но у предпринимателя и Алла Пугачевой есть бренды с одинаковым названием "Кристина". Возможно, теперь бизнес-леди хочет отстоять свои права на название своей продукции.

Алле Пугачевой принадлежит целый ряд товарных знаков, дополняет РИА "Новости". Ранее "Утро" писало о том, что Примадонна занимается дизайном обуви в одном из брендов, также у нее есть творческая студия, где занимаются музыкой талантливые дети. А раньше Примадонна выступала на корпоративах.

Сейчас, вероятно, немалую часть прибыли приносит в дом Максим Галкин. Он ведет несколько передач на федеральных каналах, выступает с концертами, а недавно у нее появилось свое шоу на "Ютуб".