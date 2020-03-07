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Заболевшая Пугачева отменила весенний праздник

Заболевшая Пугачева отменила весенний праздник
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/globallookpress.com/
Примадонна отказалась от традиции собирать гостей

Каждый год Алла Пугачева в первое воскресенье весны устраивала торжество для своих друзей, однако в этом году артистка разрешила сделать это всем желающим, а свой праздник отменила. Возможно, это произошло из-за того, что Примадонна заболела – журналисты засняли на видео, как артистка кашляла. Или дело в том, что в этот день был концерт у ее близкой подруги Лаймы Вайкуле.

"Немножко приболела", – рассказывала артистка перед выступлением приятельницы.

После концерта в Кремле, где Пугачеву вывели на сцену под руку, никакого сбора гостей, которые очень ждали этого события, так и не состоялось. А ведь к празднику уже начал готовиться Филипп Киркоров, освободивший этот день.

"Она нас настолько за эти годы приучила к этому празднику, что даже если мы на гастролях, мы все равно соберемся маленькой компанией и отмечаем этот праздник", – поделился он со СМИ.

О том, что вместо праздника Пугачева отправилась на концерт к Вайкуле, ее экс-супруг не знал. На концерт его не позвали, а об отмене сбора не предупредили, добавляют журналисты программы "Ты не поверишь".

Однако праздник, который сама Алла Борисовна отмечала каждый год с 17 лет, все-таки состоялся. Примадонна поручила провести его поклонникам, которые и стали дарить вместо нее цветы женщинам на улицах.

Ранее стало известно, как Пугачева отомстила разлучнице после измены. 

Дарья ПЕТРОВА

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