Захворавшая Алла Борисовна накануне переполошила поклонников и журналистов

Из-за недомогания Примадонна отменила традиционный весенний праздник.

После известий о болезни Пугачева пообщалась с публикой. В своем Инстаграм звезда опубликовала фото и поздравила дам с 8 Марта.

"Всем ,кому по душе этот праздник,желаю побольше солнца в вашу душу", – написала она.

На снимке Алла Борисовна в шляпе позирует, закрыв глаза и улыбаясь. Лицо Примадонны освещают теплые солнечные лучи. При этом выглядит певица посвежевшей и помолодевшей. Кажется даже, что губы Пугачевой стали более пухлыми. Впрочем, причиной тому может быть ракурс, который выбрала звезда. Один из комментаторов невежливо отметил, что нос Примадонны тоже как будто увеличился в объеме. Между тем другие пользователи искренне пожелали ей счастья и здоровья, отметив, как великолепно она выглядит (орфография и пунктуация сохранены).

"Ах Какая Красавица Наша Аллочка!!!!Вы Наше Счастье!!!!🌼🌼🌼😘❤️❤️❤️❤️❤️💋💋💋💋Мы Вас Любим!!!😍" "Хороший снимок,действительно Вас солнышко любит" "Борисовна🍷🌷" "Прекрасная Аллочка! Весенний ветер пусть несёт Вам здоровье и счастье любви!" "Алла Борисовна!! Ну, какая же вы обалденная❤️ любимая!))) С праздником, родная!!!" "Какой нос огромный получился", – пишут они.

Ранее известия о том, что Пугачева заболела, встревожили поклонников Пугачевой и вызвали ажиотаж в СМИ.