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В замке Пугачевой провели древний обряд против коронавируса

В замке Пугачевой провели древний обряд против коронавируса
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Все происходящее в доме засняли на камеру

В роскошном замке Аллы Пугачевой и Максима Галкина был проведен обряд по изгнанию коронавируса. Избавить семью от напасти решили дети певицы и юмориста. Лиза и Гарри сначала что-то выпили из необычного сосуда, а затем начали бегать вокруг стола с заклинанием: "Раз, два, три – коронавирус, уйди".

Все происходящее записывал на камеру Максим Галкин, который затем и выложил ролик с детьми в соцсети. "Древний обряд изгнания коронавируса", – пояснил артист происходящее.

Пользователи в восторге от артистизма и находчивости детей звездных супругов. Комментаторы уверены, что теперь замок известной семьи точно находится в безопасности: "Ну такой обряд однозначно должен помочь", "Спасибо большое за изгнание этой нечестии", "В трудные времена дети развлекаются как могут".

Ранее дети Галкина и Пугачевой, которые, похоже, много знают о китайском вирусе, рассказали о своих мерах защиты. Они призвали всех мыть руки и использовать чеснок, польза которого от вируса не доказана.

Дарья ПЕТРОВА

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