Гарри советует подложить чеснок под дверь

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой, несмотря на юный возраст, тоже знают о коронавирусе и даже предлагают свои способы защиты от него. Гарри на камеру рассказал, что вирус боится горячей воды и чеснока. Его сестра Лиза напомнила всем о том, что нужно тщательно мыть руки и по возможности не выходить из дома.

Рекомендации сына юморист снял на видео и выложил в "Инстаграм". "По борьбе с коронавирусом. Надо пить горячую воду, я также чай пью горячий. Вирус боится горячей воды. Второй вариант: можно под двери подложить чеснок. Чеснок полетит прямо на коронавирус", – рассказывает мальчик.

Подписчики восхищаются рассудительностью звездных отпрысков. Они считают, что дочь и сын артистов в будущем могут составить конкуренцию Елене Малышевой.

"Какие умные малыши", "Верные рекомендации-то... Устами младенцев, как говорится. Никакой паники, все здраво", "В передачу "Здоровье" срочно", "Серьезная конкуренция Малышевой", - прокомментировали пост знаменитости интернет-пользователи.

Не все звезды так спокойно реагируют на распространяющийся COVID-19. В частности, Альбина Джанабаева пришла в ужас от болезни, а Наталья Подольская предпочла больше не посещать никаких мероприятий и отсидеться дома, Филипп Киркоров отменил концерты за рубежом.

Среди голливудских звезд коронавирусом заражены уже несколько человек. Российские знаменитости пока не сообщали о случаях заболевания.

Ранее "Утро" писало, что Алла Пугачева из-за болезни отменила весенний праздник.