Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Галкин-младший нашел необычный способ борьбы с коронавирусом

Галкин-младший нашел необычный способ борьбы с коронавирусом
Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru
Гарри советует подложить чеснок под дверь

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой, несмотря на юный возраст, тоже знают о коронавирусе и даже предлагают свои способы защиты от него. Гарри на камеру рассказал, что вирус боится горячей воды и чеснока. Его сестра Лиза напомнила всем о том, что нужно тщательно мыть руки и по возможности не выходить из дома.

Рекомендации сына юморист снял на видео и выложил в "Инстаграм". "По борьбе с коронавирусом. Надо пить горячую воду, я также чай пью горячий. Вирус боится горячей воды. Второй вариант: можно под двери подложить чеснок. Чеснок полетит прямо на коронавирус", – рассказывает мальчик.

Подписчики восхищаются рассудительностью звездных отпрысков. Они считают, что дочь и сын артистов в будущем могут составить конкуренцию Елене Малышевой.

"Какие умные малыши", "Верные рекомендации-то... Устами младенцев, как говорится. Никакой паники, все здраво", "В передачу "Здоровье" срочно", "Серьезная конкуренция Малышевой",  - прокомментировали пост знаменитости интернет-пользователи.

Не все звезды так спокойно реагируют на распространяющийся COVID-19. В частности, Альбина Джанабаева пришла в ужас от болезни, а Наталья Подольская предпочла больше не посещать никаких мероприятий и отсидеться дома, Филипп Киркоров отменил концерты за рубежом.

Среди голливудских звезд коронавирусом заражены уже несколько человек. Российские знаменитости пока не сообщали о случаях заболевания.

Ранее "Утро" писало, что Алла Пугачева из-за болезни отменила весенний праздник.

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Путин едет на полуостров из-за Крымского моста

Глава государства отметит наградами строителей

Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России

Удары сыплются на отечественную валюту со всех сторон

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей