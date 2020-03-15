Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Жена Преснякова попала под домашний арест

Жена Преснякова попала под домашний арест
Наталья Подольская. Фото: instagram.com/nataliapodolskaya/
Выпускница шоу "Фабрика звезд" переживает из-за коронавируса

Наталья Подольская рассказала подписчикам, как относится к эпидемии COVID-19. Певица написала, что как будто попала под домашний арест, от всех вечеринок отказалась и теперь предпочитает сидеть в квартире.

До этого артистка призналась, что начала переживать из-за коронавируса и сравнивает все происходящее в мире с фильмом ужасов.

"А вообще я стала что-то нервничать из-за вируса…." - написала жена Владимира Преснякова, а затем добавила: "Попадаем под домашний арест. Все. Остается просто рассматривать фотографии с недомашних вечеринок".

Теперь в социальных сетях Наталья Подольская выкладывает старые фотографии, где она отдыхала на публичных мероприятиях. Подписчики жену Преснякова успокаивают, в комментариях ее поддержал даже супруг, который написал, что будет защищать ее от вируса.

Критики также не оставляют в покое звезду. Они считают, что артистка зря паникует.

"Хватит поднимать панику!", "Чем плохи домашние посиделки? Почему сразу такой трагизм? Почему вечно тусить надо где-то?", "Жесть, страх. Не знаю, как правильно действовать.. Не выходим уже 3-ое суток", "Все это так печально", – прокомментировали в "Инстаграм" Подольской.

Российские знаменитости по-разному отреагировала на коронавирус. Например, Ольга Бузова отказалась от поездок за границу, чтобы снизить риски заражения, а Анфиса Чехова, наоборот, не верит, что болезнь вообще существует.

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Отдых по цене перелета: туры в Таиланд подешевели

Эпидемия коронавируса сыграла на руку туристам

Коронавирус стремительно расползается по России

Еще шесть россиян подхватили китайскую заразу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей