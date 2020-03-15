Выпускница шоу "Фабрика звезд" переживает из-за коронавируса

Наталья Подольская рассказала подписчикам, как относится к эпидемии COVID-19. Певица написала, что как будто попала под домашний арест, от всех вечеринок отказалась и теперь предпочитает сидеть в квартире.

До этого артистка призналась, что начала переживать из-за коронавируса и сравнивает все происходящее в мире с фильмом ужасов.

"А вообще я стала что-то нервничать из-за вируса…." - написала жена Владимира Преснякова, а затем добавила: "Попадаем под домашний арест. Все. Остается просто рассматривать фотографии с недомашних вечеринок".

Теперь в социальных сетях Наталья Подольская выкладывает старые фотографии, где она отдыхала на публичных мероприятиях. Подписчики жену Преснякова успокаивают, в комментариях ее поддержал даже супруг, который написал, что будет защищать ее от вируса.

Критики также не оставляют в покое звезду. Они считают, что артистка зря паникует.

"Хватит поднимать панику!", "Чем плохи домашние посиделки? Почему сразу такой трагизм? Почему вечно тусить надо где-то?", "Жесть, страх. Не знаю, как правильно действовать.. Не выходим уже 3-ое суток", "Все это так печально", – прокомментировали в "Инстаграм" Подольской.

Российские знаменитости по-разному отреагировала на коронавирус. Например, Ольга Бузова отказалась от поездок за границу, чтобы снизить риски заражения, а Анфиса Чехова, наоборот, не верит, что болезнь вообще существует.