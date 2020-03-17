Бывшая солистка группы "ВИА Гра" переживает из-за COVID-19

Альбина Джанабаева поделилась своими эмоциями от распространяющегося коронавируса. Певица в ужасе от болезни. Она призналась, что совсем не понимают, чего ей ждать, а ответов на возникающие вопросы у нее нет.

Жена Валерия Меладзе пытается сохранить спокойствие ради детей и близких, чтобы выдержать прессинг.

"Чувствую непонимание и растерянность...чего ждать.... У всех нас сейчас много вопросов и нет ответов, и выбора нет. Все выходит из-под контроля. И что мы можем", – написала звезда в социальных сетях.

Пользователи под снимком Джанабаевой восхищаются ее внешностью и просят ее не волноваться, так как все, по мнению комментаторов, будет хорошо.

Звезды к эпидемии COVID-19 относятся по-разному. Анфиса Чехова писала, что верит в существование вируса, а Наталья Подольская предпочла больше не посещать никакие мероприятия.

Некоторые российские знаменитости оказались на карантине из-за своих поездок за границу, а вот о случаях заражения среди отечественных звезд пока не сообщается.