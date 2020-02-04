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"Вот это кошечка": жена Меладзе похвасталась растяжкой

"Вот это кошечка": жена Меладзе похвасталась растяжкой
Альбина Джанабаева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Экс-солистку группы "ВИА Гра" засняли на тренировке

Альбина Джанабаева продемонстрировала свою растяжку на специальном тренажере. Жена Валерия Меладзе зацепилась руками за цепи, после широко раздвинула ноги и практически прижалась лбом к бедрам.

Все происходящее записал на видео тренер Джанабаевой. Поклонники не перестают удивлять способностям 40-летней знаменитости. Он гадают, как певице удается все успевать и оставаться в такой прекрасной форме.

Комментаторы считают Джанабаеву грациозной и сравнивают с кошкой.

"Альбин! Ну Вы даете!! Вы настоящая спортсменка ну, все успеваете!", "Умница! Красавица! И трудолюбивая женщина", "Вот это кошечка", "Вот это растяжка", "Какая грация!", "Альбина, один восторг и бешеная мотивация!", "Супер растяжка и тренировка! Так плавно и грациозно!", "Кошечка! Пластика, гибкость, Умница!" – похвалили в Инстаграм Джанабаеву.

Сейчас поклонники внешностью жены Меладзе восхищаются, а еще недавно артистку критиковали за совместный снимок с супругом. Тогда комментаторы пришли в ужас от естественного вида Джанабевой.

На фотосессиях же экс-солистка "ВИА Гры" всегда выглядит идеально и даже позволяет себе надевать откровенные наряды.

Дарья ПЕТРОВА

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