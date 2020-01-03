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"Все висит": Джанабаева опозорилась рядом с красавцем-Меладзе

"Все висит": Джанабаева опозорилась рядом с красавцем-Меладзе
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева. Фото: www.globallookpress.com
Растрепанная и ненакрашенная экс-участница группы "ВИА Гра" пыталась сбежать от поклонников

Однако наиболее настырным все же удалось снять певицу не в самом презентабельном виде. Константина Меладзе и Альбину Джанабаеву фанаты заметили на отдыхе в Финляндии. Звезда, судя по всему, решила расслабиться и отказаться на время от роскошных нарядов и макияжа.

Джанабаева наслаждалась отпуском в простом голубом свитере с высоким воротом. Волосы она собрала в небрежный пучок. Возможно, поэтому артистка и не захотела сниматься, попытавшись ускользнуть от камеры.

Фото появилось в Инстаграм-аккаунте admin_anshlak. Некоторые пользователи не узнали жену Меладзе и пришли в ужас от ее внешнего вида. Сам же Константин, как отметили они, выглядел отменно. Другие комментаторы вступились за Альбину, отметив, что она обычный человек, и неудачных ракурсов никто не отменял – любой выглядел бы так же на подобном фото (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Альбина, ты ли это ...?!" "О, нет! Альбина обычная женщина, что ли? Которой тоже не идут ракурсы, пучок и отсутствие косметики, фильров?? Она что, #неведьма?? Я просто вшокИ" "Он прям красавец здесь. А вот Альбина не айс далеко. Хотя и подрехтовала недавно личико" "Интересно, что она рихтовала, все висит" "да нормальная просто без мейка" "Конечно Валерка то позирует, а Альбинку втихушку сфоткали", – высказались пользователи.

Ранее Джанабаева снялась в трусах и колготках.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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