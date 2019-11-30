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Певица Алина Джанабаева приехала на мероприятие GQ Super Woman, выбрав весьма необычный наряд, который не просто украсил звезду, но и выгодно подчеркнул достоинства ее фигуры.
Внимание пользователей, однако, приковалось к необычному украшению артистки. На шее Джанабаевой красовалось явно дорогое впечатляющее колье.
Проведя расследование, поклонники выяснили, что певица носит не просто дорогое колье. Рубин в центре бриллиантового украшения аж в 63 карата! Цена такого удовольствия равнозначна 5-6 комнатной квартире в центре Москвы.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем
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