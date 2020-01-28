Экс-солистка "Виагры" лишила своих поклонников дара речи

Известная певица Алина Джанабаева показалась в прозрачном одеянии. Причем доподлинно не понятно то ли это блузка, то ли пеньюар, под которым едва различима бежевая сорочка.

Впрочем, не исключено, что под нарядом из нежнейшего и тончайшего материала скрывается телесного цвета белье или топ. При этом слегка обнажена зона декольте, оставляя фанатам простор для фантазии.

На фото в Instagram у бывшей солистки "Виагры" задумчивое выражение лица. А сам снимок сопровождает философское умозаключение.

"Иллюзии, так же как и посуда, разбиваются к счастью", – написала жена Меладзе (здесь и далее орфография и пунктуация авторские).

Публикация многих поклонников лишила дара речи. Они так и написали: "Слов нет". Остальным пришли на ум одни лишь комплименты.

"Какая нежность, так соскучилась по вам!!! Появляйтесь почаще, по возможности", "Ни что ни вечно под луной. Альбина красавица", "Ну как можно быть такой шикарной?!", "Шикарная", "На Мадону похожа", "Альбин, как всегда роскошная! Шикарная женщина!! Вы сама нежность, чувственность, красота и мудрость", "Ваууу какая красота", – отреагировали комментаторы.

Напомним, ранее Джанабаева опозорилась рядом с красавцем-мужем Валерием Меладзе.