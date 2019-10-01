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Галкин в носках и сандалях обсудил странный наряд дочери

Галкин в носках и сандалях обсудил странный наряд дочери
Максим Галкин. Фото: www.globallookpress.com
Юморист разочаровал наследницу тем, как оделся, и она вынесла папе "модный приговор"

Максим Галкин опубликовал в соцсети видео. В ролике его дочка показывает довольно странный наряд, который сама назвала "шортами-юбкой", заявив, что такой "шлейф" нужен, "чтобы спинке не дуло". Папа оценил это по достоинству: "Здорово".

Наследница поинтересовалась, будет ли отец переодеваться. Артист, наведя камеру на свои ноги, спросил, можно ли носить носки с тапками. Дочка ответила, что "никогда не слышала" о таком, и задумалась. Потом, сделав круг по комнате, посоветовала ему "просто тапки носить".

"Д – деликатность", – подписал ролик Галкин. 

Многие  подписчики юмориста отметили, что Лиза на видео очень похожа на мать – Аллу Пугачеву чертами лица, артистизмом и, по мнонию некоторых, даже походкой: "На Аллу очень похожа", "Красавица такая супер, точно Алла", "Лиза – богиня! Отличное продолжения Аллы", "Походка уже, как у Аллы Борисовны".

Были очарованы и звезды. "Сладкая, умненькая, хорошенькая. Сколько надо же силы воли иметь родителям, чтобы с утра до ночи ее не тискать и не зацеловывать", – поделилась впечатлениями певица Валерия. Галина Юдашкина отреагировала так же эмоционально: "Ааа, класс какой! Наша красотка!". Не отстала дажа Ксения Собчак. "Господи, какая она сладкая", – написала светская львица.

Актриса Ирина Безрукова вступилась за Максима Галкина. "Сейчас даже модно! И с тапками и с босоножками, причем даже белые носки. Осенью в Париже модные дома это демонстрировали", – заявила она и назвала Лизу принцессой.

Остальные засыпали малышку комплиментами: "Какая она умница! Она умеет тронуть своей деликатностью и вниманием!", "Какая чудесная", "Умница", "Королева", "Хорошая такая!!! Лапочка!!!", "Само обаяние в чистом виде!". Также в соцсети отметили, что дочка Галкина и Пугачевой изменилась за лето ("Совсем врослая уже стала", "Как подросла за лето! Солнышко наше!"). В середине сентября у Лизы и братик Гарри был день рождения. Знаменитые родители подготовили детям сюрпризы, подарки и веселые поздравления.

Фоторепортаж
Фото замка Галкина и Пугачевой потрясли Интернет
Интерьеры замка Максима Галкина в деревне Грязь <br> <a href="www.gospodin.ru">gospodin.ru</a> Интерьеры замка Максима Галкина в деревне Грязь <br> <a href="www.gospodin.ru">gospodin.ru</a> Интерьеры замка Максима Галкина в деревне Грязь <br> <a href="www.gospodin.ru">gospodin.ru</a>
Интерьеры замка Максима Галкина в деревне Грязь <br> <a href="www.gospodin.ru">gospodin.ru</a> Интерьеры замка Максима Галкина в деревне Грязь <br> <a href="www.gospodin.ru">gospodin.ru</a> Интерьеры замка Максима Галкина в деревне Грязь <br> <a href="www.gospodin.ru">gospodin.ru</a> Интерьеры замка Максима Галкина в деревне Грязь <br> <a href="www.gospodin.ru">gospodin.ru</a>
Полина ДОРОЖКИНА
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