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Российские звезды продолжают с упоением осваивать популярное приложение, которое за 4 шага помогает найти своего "двойника". Максим Галкин опробовал новую игрушку и превратился в Ксению Собчак.
"У кого-нибудь есть телефон Богомолова?" -
спросил потрясенный Галкин на своей страничке в Instagram.
Николай Басков признался, что у него есть, а Максим Виторган с юмором отозвался:
"Сначала ко мне!"
Отметилась и сама Ксения, написав коротко и ясно:
"Аааааа"
Поклонники Галкина дали волю своим чувствам:
"Максим не звоните, вы же разрушите молодую семью))", "Хахаххаха это лучшая шутка за сегодня!)))", "Кошмар, тьфу-тьфу-тьфу", "Виторган свободен", "Отбить решили..... Богомолова?", "Ужас", "После этого поста он сам позвонит".
За 2 часа пост Галкина собрал более 146 тыс. отметок "нравится" и сотни комментариев. Ранее с помощью этого же приложения Гарик Харламов превратился в Ларису Гузееву.
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