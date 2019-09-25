Алла Борисовна пока хранит сдержанное молчание

Российские звезды продолжают с упоением осваивать популярное приложение, которое за 4 шага помогает найти своего "двойника". Максим Галкин опробовал новую игрушку и превратился в Ксению Собчак.

"У кого-нибудь есть телефон Богомолова?" -

спросил потрясенный Галкин на своей страничке в Instagram.

Николай Басков признался, что у него есть, а Максим Виторган с юмором отозвался:

"Сначала ко мне!"

Отметилась и сама Ксения, написав коротко и ясно:



"Аааааа"



Поклонники Галкина дали волю своим чувствам:

"Максим не звоните, вы же разрушите молодую семью))", "Хахаххаха это лучшая шутка за сегодня!)))", "Кошмар, тьфу-тьфу-тьфу", "Виторган свободен", "Отбить решили..... Богомолова?", "Ужас", "После этого поста он сам позвонит".

За 2 часа пост Галкина собрал более 146 тыс. отметок "нравится" и сотни комментариев. Ранее с помощью этого же приложения Гарик Харламов превратился в Ларису Гузееву.