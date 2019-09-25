Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Разрушите молодую семью": Галкина умоляют не связываться с Богомоловым

Максим Галкин. Фото: www.globallookpress.com
Алла Борисовна пока хранит сдержанное молчание

Российские звезды продолжают с упоением осваивать популярное приложение, которое за 4 шага помогает найти своего "двойника". Максим Галкин опробовал новую игрушку и превратился в Ксению Собчак.

"У кого-нибудь есть телефон Богомолова?" - 

спросил потрясенный Галкин на своей страничке в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Николай Басков признался, что у него есть, а Максим Виторган с юмором отозвался:

"Сначала ко мне!"

Отметилась и сама Ксения, написав коротко и ясно:

"Аааааа"

Поклонники Галкина дали волю своим чувствам:

"Максим не звоните, вы же разрушите молодую семью))", "Хахаххаха это лучшая шутка за сегодня!)))", "Кошмар, тьфу-тьфу-тьфу", "Виторган свободен", "Отбить решили..... Богомолова?", "Ужас", "После этого поста он сам позвонит".

За 2 часа пост Галкина собрал более 146 тыс. отметок "нравится" и сотни комментариев. Ранее с помощью этого же приложения Гарик Харламов превратился в Ларису Гузееву.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Безобразная ситуация": США оставили без виз новую российскую делегацию

Еще несколько дипломатов из нашей страны не получили разрешения на въезд в Америку

До конца года уйдет: в Конгрессе США подняли бунт против Трампа

Политик рискует потерять власть до выборов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей