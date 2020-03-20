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Пугачева разрушила легендарную группу

Пугачева разрушила легендарную группу
Алла Пугачева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Примадонну испугались ревнивые жены солистов коллектива

Популярная в советское время группа "Веселые ребята" распалась по вине Аллы Пугачевой. Сама того не ведая, "женщина, которая поет", лишила ансамбль пятерых участников, рассказал солист ВИА Вячеслав Малежик.  

По его словам, жены исполнителей песни "Ни минуты покоя" приревновали своих мужей к Примадонне, когда узнали, что столь эффектная артистка выступает с коллективом. Дошло до того, что возлюбленные "Веселых ребят" устраивали рейды.

"Алла Пугачева – красивая женщина, поэтому удивляться этому в общем-то не стоит", – объяснил Малежик в передаче "Судьба человека".

Он отметил, что с Аллой Борисовной было очень комфортно работать. Помимо привлекательной внешности и выдающихся вокальных способностей, она владела навыками парикмахерского мастерства. При этом Пугачева оставалась женщиной и раз в месяц по понятной причине "становилась фурией", признался Вячеслав Ефимович в беседе с "Караваном историй". 

Напомним, ранее Аллу Борисовну публично высмеяла популярная певица Лариса Долина. 

Ксения АНДРЕЕВА

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