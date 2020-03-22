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Пугачева помешала Галкину пить вино с Ивлеевой

Пугачева помешала Галкину пить вино с Ивлеевой
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Супруг Примадонны и звезда "Орла и решки" провели вечер вместе

Анастасия Ивлеева и Максим Галкин, которые сидят на карантине в своих домах из-за вспышки коронавируса в мире, решили разнообразить свой досуг. Артисты поговорили по душам в прямом эфире "Инстаграма". В какой-то момент беседу прервала Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри.

Юморист и телеведущая практически два часа шутили, рассказывали смешные истории из жизни и обсуждали дальнейшие творческие планы. И все это под бокал вина. В кадр также попали Лиза и Гарри, которые, закончив смотреть фильм, подошли к отцу пожелать ему спокойной ночи.

Позже Галкин решил предложить Примадонне тоже выпить, но она отказалась. Тогда Ивлеева сама пригласила Пугачеву составить им компанию.

"Нет, чтобы мне это предложил, когда я в школе училась. Я не отказалась бы. Не могу, ты сама говоришь, надо выглядеть хорошо", – ответила звезда эстрады телеведущей.

Ивлеева же отметила, что Пугачева очаровательна и выглядит прекрасно, а карантин ей на пользу. После этого юморист пожелал своей жене спокойной ночи и поцеловал на глазах у всех зрителей.

"Ой, ой, мои хорошие, все. Я видела все, можно заражаться", – пошутила ведущая "Орла и решки". 

Ранее Пугачева и Галкин снялись в шоу Ивлеевой. 

Полина ИВАНОВА

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