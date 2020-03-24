Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Пугачева собралась в загул с женатым певцом

Пугачева собралась в загул с женатым певцом
Алла Пугачева. Фото: пресс-служба фестиваля "Жара"
Примадонна надеется отметить день рождения друга

Алла Пугачева опубликовала в "Инстаграм" фотографию с Александром Буйновым. На снимке звезда прижимается к женатому певцу. Пост в честь давнего приятеля она опубликовала не просто так: сегодня ему стукнуло 70 лет. Артистка также написала, что еще собирается покутить с коллегой.

"С Днем Рождения, Саша!!!#Буйнов#юбилей#мы еще гульнем!" – написала жена Максима Галкина в социальной сети.

Александр Буйнов и Алла Пугачева дружат уже более 40 лет: вместе отмечают праздники и встречаются семьями. Однако когда-то между артистами была более тесная связь – у них случился короткий роман, который закончился, когда Примадонна ушла в сольное плавание.

Сейчас в жизни 70-летнего артиста есть только одна дама – его жена, с который он вместе около 30 лет. Детей у пары нет, однако певец в 2000 г. узнал о внебрачном сыне от поклонницы, с который встречался на отдыхе.

Фанаты под свежим фото с Аллой Пугачевой отмечают, что Александр Буйнов выглядит гораздо моложе своих лет. Не обделили вниманием и Примадонну – подписчикам кажется, что она выглядит все лучше и лучше:"Какая классная Алла!", "Уважуха. Вообще не скажешь, что уже 70. Молод душой", "Хорошо смотритесь", "Буйонов такой классный", "Какие вы красивые! Такая глубокая красота, идущая изнутри! Будьте здоровы!

Ранее Алла Пугачева помешала супругу Максиму Галкину пить вино с другой

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Нефтяная война для России будет страшнее коронавируса

От развала сделки ОПЕК+ выигрывают США

Курс рубля сильно снизится

Возможностей для укрепления у российской валюты в обозримой перспективе не будет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей