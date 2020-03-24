Примадонна надеется отметить день рождения друга

Алла Пугачева опубликовала в "Инстаграм" фотографию с Александром Буйновым. На снимке звезда прижимается к женатому певцу. Пост в честь давнего приятеля она опубликовала не просто так: сегодня ему стукнуло 70 лет. Артистка также написала, что еще собирается покутить с коллегой.

"С Днем Рождения, Саша!!!#Буйнов#юбилей#мы еще гульнем!" – написала жена Максима Галкина в социальной сети.

Александр Буйнов и Алла Пугачева дружат уже более 40 лет: вместе отмечают праздники и встречаются семьями. Однако когда-то между артистами была более тесная связь – у них случился короткий роман, который закончился, когда Примадонна ушла в сольное плавание.

Сейчас в жизни 70-летнего артиста есть только одна дама – его жена, с который он вместе около 30 лет. Детей у пары нет, однако певец в 2000 г. узнал о внебрачном сыне от поклонницы, с который встречался на отдыхе.

Фанаты под свежим фото с Аллой Пугачевой отмечают, что Александр Буйнов выглядит гораздо моложе своих лет. Не обделили вниманием и Примадонну – подписчикам кажется, что она выглядит все лучше и лучше:"Какая классная Алла!", "Уважуха. Вообще не скажешь, что уже 70. Молод душой", "Хорошо смотритесь", "Буйонов такой классный", "Какие вы красивые! Такая глубокая красота, идущая изнутри! Будьте здоровы!

Ранее Алла Пугачева помешала супругу Максиму Галкину пить вино с другой.

