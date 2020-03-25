Всплыла информация о тайном доходе Примадонны

Юморист Максим Галкин даже не догадывался, что его супруга Алла Пугачева владеет нефтяной скважиной. Глаза ему открыл основатель группы "Ласковый май" Андрей Разин, который рассказал про тайный бизнес Примадонны.

"Адресок скважины не подкинете", – отшутился Галкин в "Инстаграм", добавив, что ни он, ни Алла Борисовна, в отличие от Разина, ничего не знают о теневом источнике дохода.

Зато последний полагает, что мать троих детей, двое из которых несовершеннолетние, заколачивает деньги на нефти. У легендарной певицы есть скважина в Нефтеюганске.

Об этом он узнал от начальника солидной нефтяной компании, когда был в данном городе на гастролях. Однако это "большой секрет", отметил продюсер некогда популярной группы.

"Вся прибыль от нее (скважины – прим. ред.) капает в карман Аллы (Пугачевой – прим. ред.). Там же есть скважина Филиппа Киркорова. И многих других артистов, имена которых я пока раскрывать не буду", – признался Разин в интервью "Собеседнику".

По словам артиста, у звезд "врожденное чувство – хапать, хапать до самой смерти".

Напомним, ранее Пугачева помешала Галкину пить вино с экс-ведущей "Орла и решки" Настей Ивлеевой.