Дочь оставила изолированную Пугачеву в день рождения
В среду, 15 апреля, Алле Пугачевой исполнился 71 год. С днем рождения певицу поздравили члены семьи и многие звезды российского шоу-бизнеса. Однако дочь артистки Кристина Орбакайте на праздник приехать не смогла и вместо этого записала видеопоздравление.
"Гори, гори, наша звезда!" – спела Орбакайте вместе со своей дочерью Клавдией в "Инстаграм". "Очень ждем встречи с нашей именинницей", – подписала ролик певица: из-за пандемии коронавируса она не смогла лично поздравить мать.
В этом году день рождения Примадонна отмечает в кругу семьи. Пугачева, по словам ее подруги Алины Редель, давно сидит дома в самоизоляции с детьми. Максим Галкин же вернулся из поездки с бронхитом, и теперь его на две недели заперли на карантин, пишет сайт "Комсомольская правда".
С днем рождения певицу поздравил и бывший муж Филипп Киркоров. Для праздничной публикации в "Инстаграм" исполнитель выбрал необычный наряд. В кадре он предстал в костюме с белыми крыльями за спиной. "С Днем Рождения, моя Муза и Вдохновение!" – написал артист в своем посте.
"Это фото просто эпично. Прям вот хочется с мужем развестись, только чтобы он годы спустя такое запостил про меня у себя в Инсте", "Взгляд тут как крылья", – прокомментировали снимок подписчики Киркорова, также присоединившиеся к поздравлениям (орфография и пунктуация сохранены).
Пугачева стала первой и единственной женой Киркорова – артисты были в браке 11 лет, напоминает "Вечерняя Москва". Развелись супруги в 2005 г., однако до сих пор состоят в дружеских отношениях.
Ранее появились слухи о тайном заработке Пугачевой – певица якобы владеет нефтяной скважиной. В Нефтеюганске, по словам Андрея Разина, также есть скважина Киркорова и многих других артистов.
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