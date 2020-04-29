"Просто аморально": критик Соседов осудил Пугачеву за роскошную жизнь
Сергей Соседов снова высказался в адрес Аллы Пугачевой. На этот раз критик осудил певицу за богатую жизнь. Он считает, что в такое непростое время артистка и ее супруг должны помогать пенсионерам, болеющим людям и детям, живущим без родителей.
По мнению журналиста, дом Примадонны для ее детей и мужа слишком велик, поэтому его можно превратить в детский дом. Однако Соседов не надеется, что артисты отдадут жилье. Он считает, что Пугачева и Галкин всегда только забирали, а нуждающимся людям не помогают, хотя именно из-за простых зрителей они и стали популярны.
"Это просто неприлично! Когда народ в России живет столь бедно, просто аморально жить в таких роскошных условиях", – цитирует его слова "Собеседник".
Сергей Соседов не в первый раз высказывается против Аллы Борисовны. Когда-то музыкальный критик был в восторге от певицы, но со временем его мнение изменилось.
Например, журналист уверен, что брак Пугачевой и Галкина – просто пиар-ход, а саму певицу интересуют только деньги юмориста. О финансовых проблемах Примадонны Соседов заявлял не единожды. В одном из интервью он рассказал, что артистка "нищая" и никаких богатств не имеет.
Критиковал мужчина и внешность Примадонны. По его словам, теперь звезда напоминает манекен, а люди вокруг только критикуют ее. Пение Пугачевой музыкального критика также больше не вдохновляет: он уверен, что есть знаменитости, которые поют гораздо лучше ее.
Сама Алла Пугачева едкие замечания Сергея Соседова, похоже, не замечает и продолжает наслаждаться жизнью в роскошном замке, где недавно отметила день рождения.
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