Продюсер группы "Ласковый май" резко высказался в адрес Примадонны

Андрей Разин напал с обвинениями на Аллу Пугачеву. В социальных сетях продюсер заявил, что артистка украла его песню "Дожди", обозвал "ворюгой" и раскритиковал ее пение.

Как пояснил Разин в "Инстаграм", Пугачева не спросила разрешения, чтобы исполнить хит, и не заплатила денег. Создатель группы "Ласковый май" назвал знаменитость "ворюгой". На этом претензии артиста не закончились. Он считает, что звезда не только украла композицию, но и плохо спела ее.

Подписчики Андрея Разина разделились на два лагеря. Одни считают его поступок некрасивым, другие уверены, что он пел песню "Дожди" гораздо лучше Примадонны.

"Очень красивое исполнение у вас, но не красиво со стороны так поступать...", "Это просто какой-то ужас, безобразие и бездарность с их стороны. Андрей Александрович, Вы, конечно, пели лучше и очень душевнее. Они действительно испоганили это песни", – прокомментировали ситуацию в социальных сетях (орфография и пунктуация сохранены).

Сама Алла Пугачева, отпраздновавшая 15 апреля 71-летие, похоже, и не заметила гневного поста продюсера. На своей странице в "Инстаграм" она написала, что жива, здорова и чувствует себя счастливой.

Ранее Алла Пугачева хотела уйти в загул с женатым певцом.