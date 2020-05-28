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"Ушатал бы Примадонну": певец раскрыл подробности скандала с Пугачевой

"Ушатал бы Примадонну": певец раскрыл подробности скандала с Пугачевой
Алла Пугачева. Фото: пресс-служба фестиваля "Жара"
Экс-участник группы "Чай вдвоем" вспомнил о случае на концерте

Выступление Стаса Костюшкина на "Новой волне" в 2014 году закончилось скандалом. Прямо во время концерта артист решил подойти к ряду, где сидели знаменитости, однако конструкция под ним провалилась, и он упал на Аллу Пугачеву.

Вокруг инцидента сразу же поднялась шумиха. СМИ, как вспоминает артист, начали писать о том, что Пугачева сломала ногу, а карьера артиста и вовсе закончилась. Сам Костюшкин говорит, что мог "ушатать Примадонну", однако его хорошая физическая форма помогла ему сгруппироваться.

"Если бы не занимался, я бы ушатал бы Примадонну, я бы лобешником закатил ей в голову, и мы бы потом еще пол концерта выносили Примадонну", – сказал он в интервью.

Исполнитель хита "Женщина, я не танцую" признается, что хотел сделать номер эффектнее, затем и пошел к началу сцены, но разволновался, так как это был один из первых разов, когда он пел под фонограмму.

Артист после случившегося на концерте очень переживал и на следующий день обратился к Пугачевой с извинениями. Он пришел в ресторан, где сидела артистка в окружении Киркорова, Галкина и Николаева и попросил прощения, рассказал он в шоу "Алена, блин". 

Алла Борисовна после произошедшего не разозлилась, она сказала, что синяки сможет замазать, а видео с концерта уже набрало множество просмотров.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что замок Пугачевой сравнили с кабаком. 

Дарья ПЕТРОВА

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