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Пугачева в кожаном плаще спрятала лицо

Пугачева в кожаном плаще спрятала лицо
Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Примадонна надела солнцезащитные очки в пасмурную погоду

Алла Пугачева показалась на видео вместе с семьей, но при этом спрятала лицо под очками. Ролик в честь дня защиты детей опубликовал ее супруг Максим Галкин в "Инстаграм".

В кадре Пугачева появилась вместе с Галкиным и детьми – Елизаветой и Гарри. Звезды снялись на фоне деревянного корабля и цветущих деревьев. Несмотря на пасмурную погоду, Примадонна надела солнцезащитные очки и головной убор с козырьком, таким образом практически полностью скрыв свое лицо.

На видео певица в кожаном плаще черного цвета и телеведущий, на котором была яркая красная кофта, спросили у детей, от кого их нужно защищать. "От взрослых", – ответили Гарри и Лиза, при этом добавив, что делать это также должны родители. Затем они ушли из кадра под смех артистов.

В комментариях сразу же обратили внимание на внешний вид Пугачевой: "Алла красотка", "Вы прям тут как дед… а Алла отлично выглядит". Подписчики Галкина также сделали комплимент семье телеведущего: "Класс. Какие милые у вас детишки", "Шикарная семья".

Во время самоизоляции Максим Галкин часто снимает юмористические видео, на которых также появляется и Алла Пугачева. Ранее Примадонна сыграла принцессу на балконе.

Карина СИРАЗОВА

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