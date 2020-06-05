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Известная телеведущая показала Пугачеву до пластики и похудения

Известная телеведущая показала Пугачеву до пластики и похудения
Алла Пугачева. Фото: Пресс-служба театра Луна
В интернете появились эксклюзивные фото Примадонны

Алла Пугачева сейчас удивляет поклонников своей стройной фигурой и привлекательным лицом в 71 год. Однако раньше артистка выглядела по-другому. Телеведущая Арина Шарапова опубликовала снимки, сделанные, вероятно, около 10 лет назад.

На фотографиях Примадонна выглядит несколько полнее, чем сейчас. Волосы и лицо артистки также изменились.

Сейчас Максим Галкин хвастается стройной фигурой жены в обтягивающих нарядах, волосы знаменитости кажутся густыми и блестящими из-за париков, а сама Примадонна признавалась, что прибегает к услугам пластических хирургов.

 

 

Последняя операция Пугачевой, как писали СМИ, была сделана до Нового года. Считается, что знаменитости подтянули лицо и подбородок и сделали пластику век. Алла Пугачева теперь действительно кажется на фото моложе и стройнее, чем раньше, однако многих перемены в ее внешности пугают.

"Ужасы пластической хирургии", "Не узнать вас", "Все так натянуто", "Отфотошопленные куклы", – писали в "Инстаграм" Примадонны.

Ранее "Утро.ру" писало о переменах во внешности Максима Галкина. 

Дарья ПЕТРОВА

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