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Алла Пугачева сейчас удивляет поклонников своей стройной фигурой и привлекательным лицом в 71 год. Однако раньше артистка выглядела по-другому. Телеведущая Арина Шарапова опубликовала снимки, сделанные, вероятно, около 10 лет назад.
На фотографиях Примадонна выглядит несколько полнее, чем сейчас. Волосы и лицо артистки также изменились.
Сейчас Максим Галкин хвастается стройной фигурой жены в обтягивающих нарядах, волосы знаменитости кажутся густыми и блестящими из-за париков, а сама Примадонна признавалась, что прибегает к услугам пластических хирургов.
Последняя операция Пугачевой, как писали СМИ, была сделана до Нового года. Считается, что знаменитости подтянули лицо и подбородок и сделали пластику век. Алла Пугачева теперь действительно кажется на фото моложе и стройнее, чем раньше, однако многих перемены в ее внешности пугают.
"Ужасы пластической хирургии", "Не узнать вас", "Все так натянуто", "Отфотошопленные куклы", – писали в "Инстаграм" Примадонны.
Ранее "Утро.ру" писало о переменах во внешности Максима Галкина.
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