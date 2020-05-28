Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Жена внука Пугачевой потренировалась в облегающих лосинах

Жена внука Пугачевой потренировалась в облегающих лосинах
Алена Краснова. Фото: instagram.com/alenaakrasnova
Звезда социальных сетей похвасталась гибкостью перед камерой

Супруга Никиты Преснякова даже во время самоизоляции поддерживает свое тело в хорошей форме. Алена Краснова занимается йогой дома, выбрав для этого белый топ и розовые обтягивающие лосины. В таком виде жена внука Аллы Пугачевой растянулась на ковре.

Тренировку звезды "Инстаграм" сняла на видео, которое затем появилось в социальной сети. Внимание в ролике привлекает не только стройная фигура супруги Никиты Преснякова, но и собака, которая вытягивалась на диване.

На карантине Алена и Никита Пресняковы сидят вдвоем. Как рассказала невестка Орбакайте, недавно к ним впервые за 2,5 месяца приехали друзья, чтобы отпраздновать день рождения Никиты Преснякова – 21 мая ему исполнилось 29 лет.

Во время самоизоляции внук Примадонны не теряет времени даром – он вместе с другом написал новую песню и снял на нее клип в домашних условиях. Сама Примадонна творчество родственника оценила, а ее подписчики нашли недостатки во внешности и песне Никиты Пресянкова. 

Ранее "Утро.ру писало, как жена внука Аллы Пугачевой сбросилась с многоэтажки вслед за мужем.


Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Вакцину от COVID-19 признали неспособной полностью защитить от инфекции: новости о коронавирусе

Последние данные на 28 мая - в подборке "Утро.ру"

Территория вокруг трассы "Таврида" оказалась заминированной

Опасность усугубляла близость газопровода

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей