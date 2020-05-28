Звезда социальных сетей похвасталась гибкостью перед камерой

Супруга Никиты Преснякова даже во время самоизоляции поддерживает свое тело в хорошей форме. Алена Краснова занимается йогой дома, выбрав для этого белый топ и розовые обтягивающие лосины. В таком виде жена внука Аллы Пугачевой растянулась на ковре.

Тренировку звезды "Инстаграм" сняла на видео, которое затем появилось в социальной сети. Внимание в ролике привлекает не только стройная фигура супруги Никиты Преснякова, но и собака, которая вытягивалась на диване.

На карантине Алена и Никита Пресняковы сидят вдвоем. Как рассказала невестка Орбакайте, недавно к ним впервые за 2,5 месяца приехали друзья, чтобы отпраздновать день рождения Никиты Преснякова – 21 мая ему исполнилось 29 лет.

Во время самоизоляции внук Примадонны не теряет времени даром – он вместе с другом написал новую песню и снял на нее клип в домашних условиях. Сама Примадонна творчество родственника оценила, а ее подписчики нашли недостатки во внешности и песне Никиты Пресянкова.

Ранее "Утро.ру писало, как жена внука Аллы Пугачевой сбросилась с многоэтажки вслед за мужем.