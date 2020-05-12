Новая песня артиста не понравилась слушателям

Никита Пресняков в период карантина выпустил новый клип. Видео Алла Пугачева опубликовала в своем "Инстаграм", однако отзывы были не только позитивные – некоторые и вовсе писали гадости. Слушатели начали критиковать, как слова песни, так и внешность внука знаменитой певицы.

Пользователи социальных сетей считают, что Пресняков-младший подобрал себе неудачный образ, других взбесил голос артиста и депрессивные слова его песни.

Однако самой Примадонне композиция понравилась: "зацепило", – коротко написала она в "Инстаграм". Часть поклонников звездной семьи с мнением Аллы Борисовны согласилась, а другая осталась непреклонна – творчество Никиты Преснякова, по их мнению, не дотягивает до уровня знаменитой бабушки, мамы и папы.

"Меня не зацепило", "Переигрывает", "Что-то надо сделать с лицом", "Дослушать не удалось", "Слушать это не стала", "Алла, я понимаю, что это твой внук. Но, аж справа в башке зачесалось от ужаса... твой внук просто кошмар", "Выглядит мужественно, а вот голос подростка", "Тошнит от этой депрессии", – резко критикуют комментаторы.

Сам Никита Пресняков в социальных сетях рассказал, что идея для создания клипа появилась у него и Жени Мильковского в изоляции. Видео музыкантам пришлось делать в домашних условиях – внука Пугачевой снимала его жена, а после сам артист сумел смонтировать ролик. За несколько дней клип "Тень" посмотрели более 18 тыс. человек.