Илья Хржановский рассказал о требованиях юмориста

Режиссер фильма "Дау" признался в интервью, что изначально на роль Льва Ландау пробовался Максим Галкин. Он удачно поучаствовал в пробах, но в картине с постельными сценами так и не появился. Есть версия, что все дело в огромном гонораре, который запросил артист.

Хржановский в разговоре с Ксенией Собчак вспомнил, что юморист запросил $2 миллиона. Выполнить это требование было невозможно. По информации самой журналистки, Галкин хотел получить $5 миллионов. Режиссер предполагает, что огромная сумма была только предлогом, чтобы отказаться от роли, так как откровенные сцены могли бы полностью поменять жизнь комика.

Илья Хржановский поясняет, что хотел видеть в картине о физике именно Галкина, так как тот, по его мнению, очень яркий персонаж, рассказал он в шоу "Осторожно, Собчак".

"Он прошел пробы, и эти пробы были блестящими. Но Максим в итоге отказался от роли. Думаю, испугался", – сказал он.

В итоге в фильме Льва Ландау играет Теодор Курентзис. Впервые о съемках автобиографической картины о Льве Ландау заговорили еще в 2006 г., съемочный процесс начался только в 2008 году. В основу сценария легли мемуары жены ученого и данные их архива. В 2011 г. картина была готова, но премьера постоянно переносилась.

В 2019 г. "Дау" показали во Франции, а затем на Украине. В России фильм должен появиться весной 2020 года.