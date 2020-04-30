Юморист опубликовал ролик с певцом в его праздник

Максим Галкин решил поздравить Филиппа Киркорова с днем рождения. Сегодня, 30 апреля, поп-королю исполнилось 53 года. В честь этого нынешний муж Аллы Пугачевой опубликовал смешной ролик с участием именинника, который, как написали комментаторы, поднял им настроение.

На видео, где Киркоров демонстрирует содержимое своей аптечки, Галкин не мог сдержать смех. Ролик, как поясняет юморист в социальной сети, был сделан три года назад, когда они вместе летели в самолете. Филипп Бедросович тогда решил продемонстрировать на камеру, как надо "предохраняться" от бактерий в самолете и соблюдать гигиену.

"Сегодня день рождения человека, который всегда готов! Всегда готов петь, готов прийти на помощь, готов поехать на гастроли и, как выяснилось, еще три года назад был готов к пандемии! С днем рождения, Филипп!" – подписал пост в "Инстаграм" Максим Галкин.

В комментариях тут же начали писать благодарные подписчики. Они от видео пришли в восторг и написали, что нынешний муж Примадонны сумел поднять им настроение. Не обошли вниманием и Киркорова: "Филипп жжет!", "Молодец, Максим!! Умеете повеселить нас всех", "Молодцы, посмеялась от души", "Ну оочееньььь смешно) Максим, Вы молодец ) Настроение подняли", "До слез смеялась", – написали пользователи.

Свой день рождения Филипп Киркоров отпраздновал дома с детьми, которые сами сделали ему торт и подарки.

"Лучший подарок - загадать заветные желания и задуть свечи на праздничном торте с детьми, который приготовили своими ручками", – подписал певец.