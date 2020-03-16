Киркоров в розовой шубе провозгласил себя императором
Филипп Киркоров в очередной раз удивил публику ярким образом. Артист надел на себя полосатые брюки, рубашку с узорами, розовую шубу и множество золотых украшений. На вопрос о том, кем он себя ощущает в этом образе, певец ответил: "Болгарским императором".
После провозглашения себя королевской особой, он заявил, что рядом с ним не хватает других людей. По его мнению, вокруг все должно кишеть женскими и мужскими телами, чтобы он как режиссер мог ими руководить.
Подписчики от яркого образа поп-короля российского шоу-бизнеса в восторге. Они восхищаются смелостью Филиппа Киркорова и его чувством юмора. Кто-то из подписчиков в "Инстаграм" предположил, что в жилах артиста течет цыганская кровь, поэтому он так любит золотые украшения.
"Какой шикарный образ", "Розовая пантера", "Весь в ярко-розовом, блестящий, в перстнях! В Вас явно течет цыганская кровь!", "На болгарского попугая похож, самопровозглашенный король", "В розовом ты хорош, даже не раздражает", – высказались интернет-пользователи.
Бывший муж Аллы Пугачевой не впервые выбирает для съемок яркий наряд. До этого он надевал штаны, к которым были пришиты игрушки в виде животных.
Недавно Филипп Киркоров заявил, что переносит несколько концертов за границей, чтобы обезопасить зрителей от коронавируса.
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